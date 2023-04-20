15:52, 20 апреля 2023
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Москвичам назвали три доступных направления для путешествий на майские праздники
Цены на билеты в Нижний Новгород и Саратов не превысили пяти тысяч рублей.
Фото: Leonid Ryabov / Unsplash
Три доступных авианаправления для путешествия на майские праздники москвичам назвали в туристическом сервисе OneTwoTrip, передают «Известия».
По словам специалистов сервиса, цены на билеты в Нижний Новгород, Саратов и Санкт-Петербург в период майских праздников не превысили пяти тысяч рублей. В пределах 5-7,3 тысячи рублей можно купить авиабилеты в Вологду, Петрозаводск, Псков и Мурманск.
Эксперт по туризму назвал подходящие для весеннего отпуска москвичей зарубежные направления.