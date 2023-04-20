Москвичам назвали три доступных направления для путешествий на майские праздники

Три доступных авианаправления для путешествия на майские праздники москвичам назвали в туристическом сервисе OneTwoTrip, передают «Известия».

По словам специалистов сервиса, цены на билеты в Нижний Новгород, Саратов и Санкт-Петербург в период майских праздников не превысили пяти тысяч рублей. В пределах 5-7,3 тысячи рублей можно купить авиабилеты в Вологду, Петрозаводск, Псков и Мурманск.

Эксперт по туризму назвал подходящие для весеннего отпуска москвичей зарубежные направления.