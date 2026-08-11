Пьяная мать выбросила трехлетнюю дочь с балкона в Подмосковье

Пьяная мать выкинула трехлетнюю дочь с балкона на девятом этаже в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

27-летняя женщина с двумя детьми трех лет и восьми месяцев находилась в квартире на Московском шоссе. Мать схватила дочь и выкинула ребенка через ограждения балкона. Несмотря на падение и множественные травмы, девочка выжила, ее доставили в реанимацию.

Женщину задержали, вину она признала, однако объяснить мотивы преступления не смогла. Предварительно, у нее послеродовая депрессия. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что муж женщины находится в тюрьме. По данным издания Baza, задержанная подрабатывала детским репетитором.

Ранее на востоке Москвы нашли мусорный пакет с останками ребенка. Явку с повинной написала мать мальчика, однако мотив преступления не раскрыла. Соседи утверждали, что у женщины давно были проблемы с психикой и она злоупотребляла запрещенными веществами.