Мать призналась в убийстве ребенка в Подмосковье

Днем 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли мусорный пакет с останками ребенка. Спустя несколько часов в деле появились подозреваемые, в убийстве заподозрили мать ребенка и ее сожителя. Женщина позднее написала явку с повинной, сообщил Следственный комитет.

Вместе с тем мотивы убийства она раскрыть не смогла. По данным следствия, подозреваемая, находясь в квартире в городе Балашихе вместе с ребенком, убила его, после чего фрагменты тела мальчика выбросила в Гольяновский пруд Москвы. В то же время уточняется, что приехавшие по адресу оперативники обнаружили только мать ребенка, а потому пока неизвестно, существовал ли вообще сожитель. Женщина может оказаться единственной подозреваемой.

Соседи между тем утверждают, что у женщины давно были проблемы с психикой и она злоупотребляла веществами. По имеющимся данным, Елена состоит на учете с диагнозом «параноидальная шизофрения». Врачи отмечали, что она вела себя странно, хотя обычно раньше не проявляла агрессии.

Отец же мальчика, останки которого нашли в Гольяновском пруду, в 2014 году был судим за попытку кражи скутера. С матерью своего ребенка он был в разводе — неизвестно, общался ли он с мальчиком и знал ли о психологическом состоянии бывшей жены.