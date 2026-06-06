Пьяная москвичка нашла в чужом ботинке ключ от квартиры и обокрала ее

Пьяная москвичка нашла в чужом ботинке в подъезде ключи от квартиры и обокрала ее. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области в «Макс».

Правоохранители установили, что в Подольске женщина хотела украсть ботинки у двери на 16-м этаже, однако обнаружила в них ключ. С его помощью москвичка проникла в чужую квартиру и вынесла оттуда два ноутбука, одежду, водительское удостоверение, наушники, духи и зарядное устройство. Все вещи она сложила в рюкзак и пакеты, а затем в чужой обуви и куртке скрылась.

Ее местонахождение установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. После задержания женщина призналась, что отнесла похищенное в скупку, выручила за это деньги и потратила их на себя. По данным МВД, злоумышленница уже была неоднократно судима за кражи, а также присвоение и растрату.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Ее заключили под стражу.

Ранее в Москве задержали укравшую драгоценности из двух ювелирных магазинов женщину.