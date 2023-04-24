16:18, 24 апреля 2023
1 мин.
Пьяный дебош на рейсе Бангкок — Москва попал на видео
Пассажирка устроила пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву.
Кадр: Telegram-канал Baza
Пассажирка устроила пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.
По информации канала, женщина в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал с бортпроводниками и другими пассажирами, предлагая им разобраться по прилете в столицу. Работникам авиакомпании пришлось связать женщине руки и ноги, а в Москве — сдать полицейским.
Ранее сообщалось, что пассажир рейса Москва — Магадан попытался выйти из самолета во время полета.