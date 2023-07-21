Пьяный иностранец угнал такси и врезался в светофор в центре Москвы
В центре Москвы пьяный иностранец угнал такси и врезался в светофор.
Пьяный 28-летний иностранец угнал автомобиль такси и катался на нем по центру Москвы. Не справившись с управлением, он врезался в светофор, сильно разбив переднюю часть авто, сообщает «МВД Медиа».
Установлено, что угонщик приметил автомобиль на Трубной площади. Он увидел, что двери машины были не заперты, а ключи находились в замке зажигания.
ДТП произошло на Садово-Сухаревской улице. При задержании мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, водительского удостоверения у него с собой не имелось. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).
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