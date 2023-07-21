Пьяный иностранец угнал такси и врезался в светофор в центре Москвы

Пьяный 28-летний иностранец угнал автомобиль такси и катался на нем по центру Москвы. Не справившись с управлением, он врезался в светофор, сильно разбив переднюю часть авто, сообщает «МВД Медиа».

Установлено, что угонщик приметил автомобиль на Трубной площади. Он увидел, что двери машины были не заперты, а ключи находились в замке зажигания.