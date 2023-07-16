Подросток угнал машину отца и наехал на четверых мужчин в Подмосковье
Подросток угнал машину отца и наехал на четверых мужчин в Химках.
Подросток угнал машину отца и наехал на четверых мужчин в Химках, рассказывает «МВД Медиа».
По имеющейся информации, в субботу, 15 июля, у дома 8 по улице Ивановская микрорайона Новогорск несовершеннолетний 2007 года рождения за рулем иномарки наехал на остановку общественного транспорта, на которой работали четыре ремонтника. Двое из них госпитализированы.
Видеозапись с места событий опубликовал Telegram-канал Mash. По данным канала, 15-летний юноша без спроса выгнал Mercedes отца из гаража, чтобы покататься по району. Он протаранил строившуюся автобусную остановку, на которой рабочие устанавливали стекла.
Ранее пассажирский поезд Москва — Владикавказ протаранил фуру с пивом в Северной Осетии.