Подросток угнал машину отца и наехал на четверых мужчин в Подмосковье

Подросток угнал машину отца и наехал на четверых мужчин в Химках, рассказывает «МВД Медиа».

По имеющейся информации, в субботу, 15 июля, у дома 8 по улице Ивановская микрорайона Новогорск несовершеннолетний 2007 года рождения за рулем иномарки наехал на остановку общественного транспорта, на которой работали четыре ремонтника. Двое из них госпитализированы.