Примотанный скотчем к полу пьяный клиент умер в рекламном агентстве в Москве

Примотанный скотчем к полу пьяный клиент умер в рекламном агентстве на юге Москвы, передает РЕН ТВ. Сообщается, что мужчину пытались усмирить после того, как он начал дебоширить.

«Как рассказал 53-летний менеджер компании, днем в агентство зашел неизвестный и принялся буянить. Мужчина, который, по предварительным данным, был пьян, бросался на сотрудников и пытался их избить», — говорится в сообщении.

Менеджер схватил устроившего дебош посетителя и замотал ему ноги скотчем. Остальные сотрудники помогли повалить его на пол, после чего вызвали сотрудников полиции.

Сообщается, что к прибытию стражей порядка мужчина еще находился в сознании, однако затем скончался по невыясненным пока причинам. Умершим оказался 25-летний гражданин Белоруссии, который прибыл в Россию год назад. Выяснилось также, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Причины смерти установят медэксперты.

Ранее стало известно, что троих рабочих залило бетоном на московской стройке.