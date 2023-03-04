Троих рабочих залило бетоном на московской стройке

Троих рабочих залило бетоном на строительстве здания на западе Москвы, сообщает Telegram-канал Shot. Один человек погиб.

По информации источника, происшествие случилось на улице Лобачевского. На рабочих рухнули строительные конструкции на площади 300 квадратных метров. Двоих людей залитых бетонной смесью удалось спасти, их госпитализировали. Еще один рабочий скончался на месте.

На месте работают экстренные службы города и кинологи с собаками. Сообщается, что под завалами пострадавших больше не обнаружено.

Ранее стало известно, что на северо-западе Москвы со строящегося здания упал и погиб человек.