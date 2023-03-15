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14:01, 15 марта 2023
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Педофилу-убийце вынесли приговор в Подмосковье

Убившего пятилетнюю девочку педофила приговорили к 24 годам лишения свободы в Серпухове.

Педофилу-убийце вынесли приговор в Подмосковье
Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Педофилу, изнасиловавшему и убившему пятилетнюю девочку, вынесли приговор в подмосковном Серпухове, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, летом 2018 года житель Серпухова Александр Семин обманом увел пятилетнюю девочку с детской площадки в свою квартиру, где изнасиловал и задушил ее. Тело ребенка он уложил в спортивную сумку и выбросил в безлюдном месте.

После поимки убийцы выяснилось, что в 2015 и 2017 годах Семин также совершал развратные действия в отношении детей.

По ходу следствия обвиняемый впал в реактивное состояние, его пришлось поместить в психиатрическую больницу. Когда состоянии Семина нормализовалось, его признали вменяемым.

Ранее в Москве педофил снял стрим с надругательством над несовершеннолетней.

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