Педофилу-убийце вынесли приговор в Подмосковье

Педофилу, изнасиловавшему и убившему пятилетнюю девочку, вынесли приговор в подмосковном Серпухове, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, летом 2018 года житель Серпухова Александр Семин обманом увел пятилетнюю девочку с детской площадки в свою квартиру, где изнасиловал и задушил ее. Тело ребенка он уложил в спортивную сумку и выбросил в безлюдном месте.

После поимки убийцы выяснилось, что в 2015 и 2017 годах Семин также совершал развратные действия в отношении детей.

По ходу следствия обвиняемый впал в реактивное состояние, его пришлось поместить в психиатрическую больницу. Когда состоянии Семина нормализовалось, его признали вменяемым.

Ранее в Москве педофил снял стрим с надругательством над несовершеннолетней.