Пьяный мужчина избил пожилую москвичку за отказ впустить его в подъезд

Пьяный мужчина избил 84-летнюю москвичку за отказ впустить его в подъезд жилого дома в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник, 21 марта, на улице Макаренко. Мужчина в пьяном состоянии пытался зайти в подъезд, но стоявшая у дверей пенсионерка не дала ему проникнуть в дом. Тогда он избил женщину и скрылся.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, нападавшего вскоре удалось задержать. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Уголовное дело контролирует межрайонный прокурор Басманного района.

Ранее сообщалось, что охранник сетевого магазина в Зеленограде избил двух подростков за недостачу в кассе.