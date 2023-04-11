Пьяный мужчина упал на коляску с ребенком и травмировал его

Пьяный мужчина упал на коляску с ребенком с высоты нескольких метров на лестнице перехода на Комсомольской площади в Москве. Мужчина сидел на парапете, сорвался, травмировал ребенка, сообщает SHOT.

По данным канала, в больнице ребенку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб брюшной полости. За жизнь пострадавшего борются врачи.

По словам местных жителей, мужчина — 44-летний пьяница, приезжий из Чувашии. Он вставал с парапета, чтобы пойти в магазин, но не удержал равновесие.

Ранее трехмесячный ребенок попал в больницу в подмосковном Видном после попытки провести операцию по обрезанию в домашних условиях.