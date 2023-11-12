19:34, 12 ноября 2023
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Пьяный пассажир грозился взорвать поезд Москва — Симферополь
Пьяного пассажира задержали после угроз о взрыве поезда Москва — Симферополь.
Фото: Сергей Булкин / <a href="https://globallookpress.com/" target="_blank">Globallookpress.com</a>
Пьяный пассажир грозился взорвать поезд Москва — Симферополь, сообщает Telegram-канал Shot. Дебошира задержали и доставил в отделение полиции Тамбовской области.
По имеющейся информации, мужчина перебрал с алкогольными напитками, после чего устроил дебош в поезде, угрожая при этом проводникам. Состав остановили и всех пассажиров вывели на перрон вокзала Мичуринска. После того как агрессивного пассажира задержали, поезд последовал дальше по маршруту.
Ранее пассажир рейса Гуанчжоу — Москва заявил о взрывном устройстве на борту.