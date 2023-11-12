Пьяный пассажир грозился взорвать поезд Москва — Симферополь, сообщает Telegram-канал Shot. Дебошира задержали и доставил в отделение полиции Тамбовской области.

По имеющейся информации, мужчина перебрал с алкогольными напитками, после чего устроил дебош в поезде, угрожая при этом проводникам. Состав остановили и всех пассажиров вывели на перрон вокзала Мичуринска. После того как агрессивного пассажира задержали, поезд последовал дальше по маршруту.

Ранее пассажир рейса Гуанчжоу — Москва заявил о взрывном устройстве на борту.