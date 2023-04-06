09:37, 06 апреля 2023
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Пассажирка такси погибла в ДТП с пьяным водителем каршеринга
В Москве в ДТП с участием такси и каршеринга погибла молодая женщина.
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com
23-летняя пассажирка такси погибла в ДТП с участием автомобиля каршеринга на Волгоградском проспекте, сообщает прокуратура Москвы.
По информации ведомства, 26-летний мужчина на арендованной машине выехал на встречную полосу и совершил столкновение с такси Kia. Молодая пассажирка такси скончалась на месте. Оба водителя госпитализированы. Виновник аварии, по предварительным данным, был пьян.
Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве бетономешалка опрокинулась на легковой автомобиль. Ситуация попала на видео.