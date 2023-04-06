Пассажирка такси погибла в ДТП с пьяным водителем каршеринга

23-летняя пассажирка такси погибла в ДТП с участием автомобиля каршеринга на Волгоградском проспекте, сообщает прокуратура Москвы.

По информации ведомства, 26-летний мужчина на арендованной машине выехал на встречную полосу и совершил столкновение с такси Kia. Молодая пассажирка такси скончалась на месте. Оба водителя госпитализированы. Виновник аварии, по предварительным данным, был пьян.

Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве бетономешалка опрокинулась на легковой автомобиль. Ситуация попала на видео.