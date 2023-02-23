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10:42, 23 февраля 2023
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Психолог перечислила пять худших подарков мужчине на 23 Февраля

Психолог перечислила пять худших подарков мужчине на 23 Февраля
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пять худших подарков мужчине на 23 Февраля перечислила «Мосленте» коуч и психолог Юлия Короткова. Она посоветовала не дарить носки.

«Никаких носков в консервных банках, танков из носков, букетов из носков», — заявила специалист.

К нежелательным сюрпризам психолог также отнесла трусы, пивные кружки и бесполезные, по ее словам, «пылесборники» — статуэтки, магниты и значки.

Отдельно эксперт порекомендовала не дарить футболки с принтами «Лучший муж», «Лучший папа» и прочими. Короткова пояснила, что не всем захочется носить такие вещи. «Не ставьте мужчину в неудобное положение», — отметила она.

Психолог поделилась способом удачно отметить День защитника Отечества. «Слушайте внимательно, что мужчина хочет, о чем мечтает. Здесь мужчины более прямолинейны, чем женщины. Устройте романтическое свидание, подарите поход в тир, катание на танках. Сделайте так, чтобы он получил незабываемые эмоции», — посоветовала она.

Ранее российские мужчины перечислили самые желанные подарки на День защитника Отечества. Выяснилось, что большинство хотят получить деньги.

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