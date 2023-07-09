Названы пять актуальных моделей женской обуви на лето

Пять самых актуальных моделей женской обуви на лето перечислила в беседе с «Мослентой» стилист-имиджмейкер, основатель «Клуба стиля» Полина Рыжова.

«Сейчас на модную арену вернулись балетки. Наиболее стильно будет выглядеть лаконичная пара с вытянутым мысом. Квадратный — тренд 2023-го года. Среди самых популярных моделей — балетки, напоминающие пуанты, и балетки-лодочки», — сказала она.

Специалист призвала россиянок иметь в виду, что плоская подошва обуви визуально «приземляет» фигуру. Обладательницам пышных форм Рыжова советует присмотреться к моделям обуви на платформе или каблуке.

Самым универсальным вариантом на летний сезон стилист назвала босоножки с тонкими ремешками, которые можно комбинировать с любым нарядом.

Кроме того, можно выбирать босоножки с внушительной платформой и широким каблуком. Такая модель добавит несколько сантиметров роста и будет удобной в носке. Массивная обувь цветов фуксия, насыщенный зеленый или оттенка спелых цитрусовых легко интегрируются в образы жаркого сезона, пояснила Рыжова.

«В качестве сандалий на каждый день можно рассмотреть модели на массивной платформе. Они переживают расцвет популярности. Такая пара хорошо впишется в расслабленный образ или сыграет на контрасте маскулинности и женственности в образе с романтичным летящим платьем. Шнуровка вокруг щиколотки — трендовый акцент 2023-го года», — добавила стилист.

Тем, кто обязан соблюдать офисный дресс-код, имиджмейкер рекомендует обратить внимание на мюли с закрытым мысом или слингбэки (летние туфли, напоминающие лодочки, но с открытой пяткой, на которой обувь фиксируется ремешком). Такие модели будут уместны с деловыми костюмами, при этом позволят ногам «дышать». Самые модные варианты — с геометричным или архитектурным каблуком. Модели с небольшим каблуком kitten hill станут долгосрочной базой, уточнила она.

Ранее известный стилист Владислав Лисовец перечислил актуальные варианты платьев.