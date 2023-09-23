Диетолог назвала пять недооцененных сезонных овощей

Многие хорошо осведомлены о невероятных свойствах различных "суперфудов", которые, как правило, имеют зарубежное происхождение и стоят достаточно дорого. Но далеко не все знают, что в нашей полосе произрастают свои "суперфуды", которые осенью крайне недорогие, а пользы для организма имеют не меньше