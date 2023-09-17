Врач перечислил запрещенные при запорах продукты

Способы борьбы с «ленивым» кишечником назвал «Мосленте» врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. По его словам, запоры чаще всего возникают из-за нарушения перистальтики.

«Понять, что ваш кишечник стал "лениться", несложно. Частые запоры, тошнота, вздутие, колики, походы в туалет превращаются в пытку. Если все это про вас, то проблема определенно есть, и ее нужно решать», — отметил доктор.