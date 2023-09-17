Врач перечислил запрещенные при запорах продукты
Гастроэнтеролог Садыков призвал отказаться от черного чая при запорах.
Способы борьбы с «ленивым» кишечником назвал «Мосленте» врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. По его словам, запоры чаще всего возникают из-за нарушения перистальтики.
«Понять, что ваш кишечник стал "лениться", несложно. Частые запоры, тошнота, вздутие, колики, походы в туалет превращаются в пытку. Если все это про вас, то проблема определенно есть, и ее нужно решать», — отметил доктор.
Врач призвал при частых запорах отказаться от фастфуда, готовых соусов, изделий из белой муки, сладостей, черного чая и какао. Эксперт предупредил, что длительное отсутствие дефекации провоцирует брожение, раздражение слизистых и воспалительные процессы.
Чтобы наладить работу кишечника, нужно употреблять больше клетчатки. Ее можно получить не только из овощей и фруктов, но и из листовой зелени, бурого риса, каш из цельных злаков. Кроме того, важно ежедневно пить кефир или йогурт, особенно полезны домашние продукты на закваске. Не помешает также пропить курс пробиотиков.
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