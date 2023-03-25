Названы пять трендов 2023 года в макияже

Пять трендов 2023 года в макияже назвала «Мосленте» российский визажист, международный преподаватель Яна Панфиловская. Главный из них — светлые и тонкие брови.

«Долгое время сохранялась мода на ширину и естественность: прокрашивали волоски, создавали эффект густоты и выразительности. Однако на замену пришла ностальгия по нулевым и снова брови-ниточки, которые вносят в образ ноту наивности», — сообщила визажист. Осветлять брови начали такие знаменитости, как Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Этот тренд дает эффект «лица без бровей», отметила эксперт.

В моду также вошел макияж губ с утрированной «галочкой», когда на верхней губе подчеркиваются два уголка. «Красная или бордовая помада в сочетании с этой формой будет смотреться эффектно, но и нежно-розовый цвет не уступает: он сделает образ легким и романтичным», — отметила Панфиловская.

В тренде по-прежнему остаются стрелки. Они могут быть как мягкими и выполненными в коричневых оттенках, так и экспрессивными и черными. «Стрелки — это, пожалуй, то, что никогда не выходит из моды, меняются только формы и техники выполнения», — заявила специалист.

Другой актуальный прием в макияже глаз — эффект «влажных» век, его можно создать при помощи специального блеска для век либо сияющих теней. Кроме того, на пике моды в 2023 году — яркие и монохромные цвета теней.

Ранее Панфиловская назвала три самые частые ошибки в макияже. Она призвала отказаться от ярких бровей и активного высветления кожи.