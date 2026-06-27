Пятилетняя девочка умерла после падения из окна

Трагедия произошла на северо-востоке Москвы. Как сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры, пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа и умерла.

Происшествие случилось в квартире дома на Абрамцевской улице. Ребенок оперся на москитную сетку в открытом окне, а после сорвался вниз.

«Родители! Будьте бдительны, не оставляйте детей без присмотра в помещении, где открыто окно. Помните, москитная сетка не убережет ребенка от падения», — отметили в ведомстве.

Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль ход процессуальной проверки, проводимой по данному происшествию.

Ранее четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры в центре Москвы.