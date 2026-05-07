Опубликовано 06 мая 2026, 21:441 мин.
Четырехлетний мальчик выпал из окна в центре Москвы
Четырехлетний мальчик упал из окна второго этажа в центре Москвы.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
В центре Москвы четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа жилого дома. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
«Родители! Будьте бдительны, не оставляйте детей без присмотра в помещении, где открыто окно. Оперевшись на москитную сетку из окна квартиры 2-го этажа жилого дома в Землянском переулке выпал четырехлетний мальчик», — указано в сообщении.
Отмечается, что в момент происшествия мать ребенка вышла в другую комнату. Мальчик был госпитализирован.
