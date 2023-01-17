Джиган выразил готовность к пятому ребенку

Готовность к пятому ребенку выразил российский рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн). Об этом он написал в комментариях под публикацией своей жены, бизнесвумен Оксаны Самойловой в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Четыре года назад Маврикий подарил нам сына. В этот раз, надеюсь, обойдется только приятными воспоминаниями», — подписала публикацию блогер. «В смысле? Остров принял! Я готов на пятого», — прокомментировал слова супруги рэпер.

Самойлова ответила, что в прошлый раз исполнитель слишком сильно «обрадовался» сыну, из-за чего теперь ей страшно рожать еще одного наследника. Она призналась, что от прошлой «радости» все еще не отошла.

В 2020 году после рождения первого сына Давида артист слишком увлекся празднованием и попал в рехаб, где провел длительное время. В то время он выпустил ряд роликов, ставших интернет-мемами.

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