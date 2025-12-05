Пытавшим постояльцев рехаба в Подмосковье оказался украинец

Генеральному директору и трем сотрудникам реабилитационного центра в Видном предъявили обвинение в незаконном лишении свободы с применением насилия и предметов как оружия, сообщили в подмосковном Следственном комитете 5 декабря.

Там указали, что гендиректор на допросе не признал вину, однако сотрудники центра изобличили его и дали признательные показания. Продолжается сбор доказательств, в пятницу же СК намерен ходатайствовать об аресте обвиняемых.

Shot также сообщил, что одним из надзирателей рехаба был некий украинец по имени Сергей, «ненавидевший русских». По словам постояльца, он затаскивал подопечных в подвал и всячески издевался над ними — в частности, заливал в рот горячую воду и занимался изнасилованиями, а также жил по тюремным правилам. Также сообщается, что среди персонала был человек с нацистскими татуировками — его недавно перевели в пермское отделение.

Речь идет о 41-летнем Максиме Антонове — накануне его задержали после того как один из клиентов рехаба «Антонов PRO» рассказал о зверском обращении с людьми: их морили голодом, били и издевались.

Центр ранее рекламировали блогер Миша Литвин, рэпер Нилетто и другие звезды.