Рабочий насмерть разбился с 11-этажа на стройке в Москве

Рабочий упал с высоты 11-го этажа и насмерть разбился на стройке на северо-западе столицы, сообщает Telegram-канал Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По информации ведомства, трагедия случилась в пятницу, 28 апреля, в Проектируемом проезде 1074. В ходе строительства одного из изданий 20-летний рабочий рухнул вниз с высоты и скончался на месте до приезда скорой помощи.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Следователи проверяют людей, ответственных за охрану труда и технику безопасности, проводится допрос свидетелей.

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