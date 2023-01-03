Жители Подмосковья высказались о работе курьеров зимой

О работе курьеров в зимний период высказались в комментариях под публикацией в группе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте» жители Подмосковья. Многие отметили, что особенно ценят их труд в непростых погодных условиях.

«Сегодня не стала заказывать, пошла сама. Очень ценю труд такой. Под дождем, в жару, в метель», «Очень тяжелая работа, конечно», «Их еще и штрафами закидают, если на пять минут задержатся», — прокомментировали юзеры.

Однако нашлись и те, кто не увидел в работе курьеров ничего сложного, отметив, что есть куда более ответственные специальности, работники которых больше заслуживают похвалы. Кроме того, многие указали, что часто курьеры ведут себя на дорогах неправильно, провоцируя аварии.

«Невероятную работу выполняют врачи, спасатели, пожарные, полицейские, водители общественного транспорта! А эти мотыляются по дороге из-за чьей-то лени», «А мы на работу идем по чистым тропам. Вот прям ни разу не сложней», «Я не хочу обесценивать ничей труд, но не стоит героизировать работу курьера. Они это делают не бесплатно», — написали они.

Ранее московские курьеры рассказали о необычной одежде встречающих их горожан. Например. некоторые встречают работников доставки в пижаме кигуруми.