Столичный экскурсовод раскрыла методы работы с проблемными туристами

Свои методы работы с проблемными туристами раскрыла «Мосленте» столичный экскурсовод Елена Крыжановская. Она подчеркнула, что профессия у нее очень творческая, каждый ее день не похож на предыдущий, однако и свои минусы в этом деле тоже есть.

«Работа с людьми — это не всегда простое дело. Ты никогда не знаешь, какая аудитория тебя сегодня ждет. Тут нужно быть очень гибким, уметь подстраиваться под возраст и настроение людей», — отметила Крыжановская.

Собеседница «Мосленты» заявила, что ее не раздражают люди, пытающиеся перебивать экскурсовода или грубить. «Конечно, они попадаются, но я уже знаю, как себя с ними вести, чтобы они не мешали остальной группе. Обычно я предлагаю обсудить все вопросы после экскурсии», — сказала она.

Особую грусть у Крыжановской вызывает пассивная публика. Она всегда и всеми силами пытается вытянуть таких людей на обсуждение. «Для меня очень важно заинтересовать туристов, чтобы была беседа, а не просто монолог диктора», — подчеркнула она.

Когда к ней приходят не очень приятные посетители, она воспринимает это как вызов, призналась экскурсовод. «Вызовы всегда очень интересно преодолевать. Это опыт, это новые навыки в построении отношений с людьми», — поделилась она.

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