Названы способы проконтролировать работу стоматолога

Способы проконтролировать работу стоматолога и не попасться на навязывание лишних услуг назвал «Мосленте» основатель центра протезирования зубов «КИСС», главный врач, стоматолог-ортопед Рауль Отхозория. Для оценки добросовестности работы он он порекомендовал первым делом запрашивать фотопротокол.

«Пациенту сложно разобраться в том, какую работу проводит врач в полости рта. Но в современных стоматологических клиниках риск обмана пациента сведен к минимуму», — сказал он.

Фотопротокол, по словам стоматолога, делается до начала терапии и после нее. В кабинете установлен микроскоп, изображение с которого выводится на телевизор. Если вам сказали, что есть кариес на зубе, но возникают сомнения, можно попросить показать с увеличением, где располагается дефект, уточнил врач.

Кроме того, часто для выяснения диагноза делается компьютерная томограмма челюсти. Это 3D-снимок, который позволяет создать виртуальную проекцию ротовой полости и с ее помощью выявить даже скрытый кариес. В этом случае следует попросить врача показать обнаруженные дефекты на мониторе.

«Любые услуги, которые вам оказывают в клинике, должны подкрепляться договором, гарантийными листами, где прописан ход и результат лечения, а также гарантия на него. Знание этих особенностей стоматологической практики поможет вам избежать обмана со стороны недобросовестных специалистов», — заключил специалист.

Ранее врач дал советы по частоте посещения детского стоматолога. Приходить на консультации важно не реже чем раз в полгода.