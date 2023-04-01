Люди
02:13, 01 апреля 2023
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Каждый пятый москвич заявил о готовности обмануть ради достижения своих целей

20 процентов москвичей признались в готовности обманывать ради достижения своих целей.

Каждый пятый москвич заявил о готовности обмануть ради достижения своих целей
Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

О готовности обмануть ради достижения своих целей рассказали москвичи в ходе опроса «Мосленты».

Так, каждый пятый житель столицы, или 20 процентов респондентов, на вопрос «Часто ли вы прибегаете к обману для достижения своих целей?» ответили, что нечестно поступают «всегда, когда это возможно».

При этом большинство горожан — 43 процента опрошенных — не допускают лжи и относятся к любому вранью негативно. Еще 37 процентов участников исследования заявили, что могут слукавить только в особых случаях.

Ранее только два процента россиян оказались готовы всегда защищать своего ребенка.

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