Каждый пятый москвич заявил о готовности обмануть ради достижения своих целей

О готовности обмануть ради достижения своих целей рассказали москвичи в ходе опроса «Мосленты».

Так, каждый пятый житель столицы, или 20 процентов респондентов, на вопрос «Часто ли вы прибегаете к обману для достижения своих целей?» ответили, что нечестно поступают «всегда, когда это возможно».

При этом большинство горожан — 43 процента опрошенных — не допускают лжи и относятся к любому вранью негативно. Еще 37 процентов участников исследования заявили, что могут слукавить только в особых случаях.

Ранее только два процента россиян оказались готовы всегда защищать своего ребенка.