Только два процента россиян оказались готовы всегда защищать своего ребенка

В ответ на вопрос «Считаете ли вы допустимым конфликтовать с учителем из-за оценки ребенка?» 61 процент респондентов выбрали вариант «Нет. Но я выясню, в чем причина плохой оценки». 21 процент опрошенных заявил, что учитель всегда прав, 14 процентов считают, что плохая оценка — исключительно ответственность ребенка.

В меньшинстве оказались те, кто считает, что двойка у ребенка — признак некомпетентности педагога. Об этом сообщили два процента опрошенных.

Ранее большинство москвичей одобрили подзатыльники детям в воспитательных целях. О том, что ребенка нельзя бить ни при каких обстоятельствах, заявили 25 процентов опрошенных.