Раскрыто обязательное требование из райдера Лолиты

Обязательное требование из своего райдера раскрыла певица Лолита Милявская в беседе с «Пятым каналом». Речь идет о присутствии бригады скорой помощи в зале.

«Бывает плохо зрителям, бывает возрастной коллектив, я тоже не девочка. Мы меряем давление перед концертом, чтобы не было неожиданностей», — пояснила артистка.

Певица также рассказала, что на выступлениях старается соблюдать меры эпидемиологической профилактики, но ей не всегда это удается. К примеру, не так давно Лолита заболела во время гастролей. «Поскольку я целый месяц нахожусь в туре без выходных, понятно, что где-то кто-то из зрителей обнял-поцеловал. Хотя я старалась сокращать общение, но во время концерта это невозможно. Тебе подарили цветы, тебя потащили, обняли, где-то я „нацеловала“ этот вирус», — рассказала артистка.

Ранее Лолита опубликовала видео из гримерки. «Давайте я вам покажу, что составляет райдер: фрукты, в холодильнике фуа-гра, сало, лекарства, которые лежат в заморозке, помидоры, огурцы, но это я не ем», — поделилась певица с подписчиками.