Уволившего Райкина ректора театральной школы отправили под домашний арест

Суд в Москве арестовал ректора Анатолия Полянкина, который ранее уволил Константина Райкина из именной театральной школы — Высшей школы сценических искусств. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчину подозревают в мошенничестве, организованном группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. На данный момент Полянкина отправили под домашний арест до 3 мая.

Ранее стало известно об увольнении Райкина из московской школы. Позже педагог подтвердил данную информацию и сказал, что его должность была сокращена, однако сам Райкин планировал юридически оспорить свое увольнение.