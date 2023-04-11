Активист раскрыл основную проблему создания столичного районного музея

Основную проблему создания столичного районного музея раскрыл в беседе с «Мослентой» активист, создатель Telegram-канала «Память места_Москва», краевед Сергей Клычков. Культурное пространство планируют открыть в районе Преображенское, но на данный момент еще нет окончательного согласования с местным муниципалитетом о передаче помещения под музей, кроме того, не согласована и итоговая концепция.

В данном пространстве планируют проводить лекции, встречи и выставки. Также авторы задумки хотят организовывать экскурсии по району. На данный момент решается вопрос о передаче под музей помещения рядом с метро «Преображенская площадь», но взаимодействие по этому вопросу с местными депутатами оказалось достаточно сложным процессом.

Уже сейчас Клычков с коллегой собирают материалы об истории Преображенского района, для этих целей им дали доступ к архиву.

Активист отмечает, что в случае передачи помещения под музей в нем потребуется сделать косметический ремонт. С мебелью и проекторами обещали помочь представители муниципалитета.

Ранее наиболее интересные музеи столицы перечислили москвичи в ходе исследования.