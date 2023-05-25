Названы самые дешевые районы для аренды жилья в центре Москвы

Самые дешевые районы в центре Москвы для аренды жилья перечислила в беседе с «Мослентой» руководитель департамента по работе с партнерами сервиса аренды жилой недвижимости Colife Ольга Полетцкая.

«Если сравнивать наиболее престижные районы в центре, то стоимость аренды в районе Якиманка будет ниже, чем в Тверском с разницей на 5-6 тысяч рублей. Квартиры в Замоскворечье будут дешевле, чем в Тверском районе уже на 10 тысяч рублей», — отметила эксперт в сфере недвижимости.

Наиболее дешевым районом в центре столицы является Таганский. Здесь жилье сдается в среднем за 90 тысяч рублей в месяц. Далее идет Красносельский район (95 тысяч рублей), Дорогомилово (98 тысяч рублей), Мещанский (100 тысяч рублей), Пресненский (110 тысяч рублей) и Басманный район, где средняя ставка варьируется от 120-150 тысяч рублей в месяц.

При этом при поиске жилья специалист рекомендует учитывать расположение квартиры (в новом или старом доме), планировку и дизайнерские решения, удаленность от метро и наличие мебели и бытовой техники.

Вариантом для тех, кто не может позволить себе такую арендную плату, но хочет жить в центре Москвы, Полетцкая назвала совместную аренду с другими людьми.

Ранее была раскрыта средняя стоимость аренды «однушек» и студий в Москве.