Раскрыты пять неожиданных симптомов рака кожи

Пять неожиданных симптомов рака кожи назвал в интервью порталу «Медик Форум» врач-онколог Андрей Воробьев. Это сухость кожи, одышка, анемия, кровоточащие губы и ночная потливость.

При обнаружении постоянно сухого и зудящего участка кожи эксперт рекомендует незамедлительно обратиться к врачу. Он уточнил, что чаще всего симптом указывает на менее серьезные заболевания, например, экзему, но лучше в этом случае перестраховаться.

Воробьев добавил, что при анемии, обычно связанной с недостатком витаминов и питательных веществ, особенно важно обратить внимание на сильную усталость, холодные руки и головокружения. При этих симптомах человеку также следует обратиться к доктору.

При появлении одышки онколог советует быть крайне внимательными, так как рак кожи нередко распространяется на легкие. Сухость губ, по его словам, может указывать на предраковое состояние — актинический хейлит. А ночная потливость может быть связана с гормональными изменениями, появившимися на фоне меланомы.

Ранее вирусы, способные вызвать рак, назвал теледоктор Александр Мясников. По его словам, онкологическое заболевание может развиться из-за герпеса и вируса папилломы человека.