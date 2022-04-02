Постящимся в Рамадан дали инструкцию по правильному выходу из голодания

Эксперт в области ЗОЖ и спорта Екатерина Давыдова в беседе с «Мослентой» рассказала, чем выходить из голодания вечером в месяц обязательного для мусульман поста Рамадан и что употреблять на ранний завтрак, чтобы не навредить организму.

По ее инструкции, утром лучше отдать предпочтение простой, слабосоленой пище. Такая еда не будет вызывать жажду в течение дня. «Идеально, чтобы на столе были белковые продукты и сложные углеводы», — объяснила она, указав, что это мясо, яйца, молочные продукты, каши и цельнозерновой хлеб. Данные продукты способны надолго обеспечить человека энергией.

«Разговение классически начинают с фиников. Они мгновенно насыщают кровь глюкозой. Набрасываться на еду во время ифтара не стоит: желудку будет трудно справиться с такой нагрузкой, а вот легкие фруктовые салаты и коктейли для этого вполне подойдут», — резюмировала Давыдова.

Ранее православный священник и блогер, настоятель храма в Нахабино Павел Островский поддержал верующих россиян, не способных выдержать пост.