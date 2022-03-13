Священник поддержал неспособных выдержать пост россиян

Православный священник и блогер, настоятель храма в Нахабино Павел Островский поддержал верующих россиян, не способных выдержать пост. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Островский признался, что в этот раз сам «не настроился» на Великий пост и пребывает «в какой-то нелепой прострации».

«Можете считать это моей исповедью вам, дорогие гречки и гречницы… Просто, когда я узнаю о том, что у кого-то из вас получается поститься, искренне радуюсь за вас, что вы большие умнички!», — написал Священник.

После он добавил, что в этот раз держать пост по всем правилам не получается у него самого, но, ориентируясь на слова православных богословов, он старается не унывать. «Если кто тоже скребёт зубами постное дно, то пусть не унывает, так как любви Христовой на всех хватит… Делайте, друзья, что можете, надеясь на помощь Божию, а не на свои убогонькие силушки», — подытожил Островский.

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