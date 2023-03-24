Врач рассказала о преимуществах голодания в Рамадан

О преимуществах голодания во время священного для мусульман поста в месяц Рамадан, который в этом году начался 22 марта и завершится 21 апреля, в беседе с «Мослентой» рассказала врач превентивной медицины, блогер Мадина Мусичова. Она отметила, что такие ограничения в питании не критичны для организма, и назвала голодание в Рамадан полезным для мозга и ЖКТ.

«Голодание в течение дня позволяет разгрузить желудочно-кишечный тракт. Он может отдохнуть и запустить процесс самоочищения. Метаболизм также нормализуется, поэтому после выхода из Уразы ваш ЖКТ работает, как часы. Также голодание положительно сказывается на работе мозга. В нем запускаются химические трансформации: вырабатываются специфические клетки в ответ на голод, которые улучшают нервную проводимость», — пояснила специалист.

Кроме того, по ее словам, временный отказ от еды усиливает выработку веществ, которые препятствуют развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. А еще благодаря воздержанию от еды улучшается концентрация внимания и память.

Мусичова добавила, что временное голодание позитивно отражается на работе сердца за счет снижения артериального давления и позволяет организму направить энергию, которую он обычно тратит на переваривание пищи, на сжигание токсинов. Это способствует очищению кожи и активизации иммунитета.

«Но не всем показана Ураза (мусульманский пост — примечание "Мосленты"). Тем, у кого есть объективные проблемы со здоровьем, а также кормящим женщинам, беременным и пожилым людям от поста лучше воздержаться, чтобы не навредить себе.

Это же касается и детей: растущему организму нужна пища. Людям, которые вынуждены постоянно принимать лекарственные препараты, лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем решаться на такие ограничения, подытожила врач.

Ранее эксперт в области ЗОЖ и спорта Екатерина Давыдова рассказала, как выходить из голодания вечером в месяц обязательного для мусульман поста Рамадан.