Известный публицист раскритиковал московскую шаурму

Московскую шаурму жестко раскритиковал в публикации на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) известный российский беллетрист, публицист, журналист и блогер Денис Яцутко. Он заявил, что во многих российских городах, в том числе и тех, что гораздо меньше столицы, это блюдо готовят значительно лучше.

«Почему почти вся шаверма в Питере вкусная? В Ставрополе вкусная и огромная. В Перми, где в одном заведении можно купить и шаверму, и шаурму, все это очень вкусно! Но в большей части Москвы — это плохая сырая капуста в плохом лаваше!» — написал он.

Яцутко пояснил, что в столице можно найти отличные пельмени, чебуреки, хинкали, котлеты по-киевски и другие популярные блюда, но шаурму, по его мнению, в городе пока готовить не умеют.

Ранее нутрициолог Иоланта Лангауэр назвала шаурму полезным перекусом.