Пользователи сети раскритиковали решившего найти друзей в Южном Бутове москвича

Проживающий в районе Южное Бутово москвич решил найти новых друзей при помощи соцсетей, но был раскритикован пользователями. Свое объявление о поиске новых знакомых он разместил в Telegram-канале «Кто со мной? Мск Москва».

«Меня зовут Максим. Ищу новые знакомства, прогулки, общение. Желательно в районе Южное Бутово. Живу в Южном Бутове», — указал он в публикации.

Многие подписчики канала принялись шутить над парнем, отмечая, что для новых знакомств ему следует выезжать за пределы своего района.

«Максим не любит выезжать за пределы своего района», «За пределами Бутово тоже есть жизнь», «Посмотри Москву, автор. Центр Москвы прекрасен, выбирайся из Бутово», «Обожаю этих мужчин внутри своего района», — прокомментировали они.

Ранее россиянка решила найти друзей для своей пожилой матери с помощью соцсетей. Она рассказала об увлечениях родительницы и выразила надежду, что у кого-то из юзеров тоже есть одинокие родственники или знакомые в возрасте, нуждающиеся в компании.