Подписчики раскритиковали образ многодетной «Миссис Россия»

Фигуру в приоткрывающем грудь платье продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва.

Многие фолловеры раскритиковали наряд многодетной матери. «Лиф дешевит образ», «Вы красавица. Но платье вам не по статусу. Вульгарное», «Вы прекрасны! Но лиф платья не держит грудь, обратите внимание! Сразу бросается в глаза», — заявили юзеры.

Остальные подписчики Диброву похвалили и выразили свое восхищение. «Ваше платье — это отдельный вид искусства», «Великолепная, сногсшибательная, невероятно красивая!», «Прическа очень красивая», «Образ нереальный», — написали они в комментариях.

Диброва появилась в этом образе в одном из ресторанов в центре Москвы на празднике по случаю пятилетия ее креативного женского клуба.

Ранее супруга известного телеведущего показала результат пластической операции. Она призналась, что давно мечтала о коррекции бюста, чтобы вернуть ему форму, которая была до родов и похудения.