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16:47, 31 января 2023
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Ольга Орлова раскрыла набранный за время беременности вес

Ольга Орлова раскрыла набранный за время беременности вес
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Набранный за время беременности вес раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

«На сегодняшний день я набрала 16 килограммов. Еще есть отеки, особенно отекают ноги, но и руки тоже. Например, уже не могу носить кольца, потому что они попросту не налезают», — написала знаменитость.

Ранее 45-летняя беременная Ольга Орлова показала свое лицо после ночного сна. Знаменитость сняла сторис из ванной. В ролике она запечатлена без макияжа.

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