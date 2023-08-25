11:43, 25 августа 2023
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Раскрыт размер гонорара Билана за выступление на Детском форуме
Гонорар певца Билана за участие в Детском форуме превысил 5 миллионов рублей.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Размер гонорара певца Димы Билана за выступление на Международном детском культурном форуме превысил 5 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
Артисту за получасовое выступление заплатили 5 376 000 рублей, что на 30 процентов выше его обычного гонорара и в полтора раза больше общего призового фонда мероприятия, говорится в сообщении.
Свои проекты на форуме представили 2 400 детей, из которых в финал вышли несколько команд. Победителям пообещали приз до 3 миллионов рублей, однако деньги участники пока не получили, сообщает Mash.
Ранее был назван размер гонорара Водонаевой за участие в шоу Малахова.