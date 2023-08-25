Раскрыт размер гонорара Билана за выступление на Детском форуме

Размер гонорара певца Димы Билана за выступление на Международном детском культурном форуме превысил 5 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Артисту за получасовое выступление заплатили 5 376 000 рублей, что на 30 процентов выше его обычного гонорара и в полтора раза больше общего призового фонда мероприятия, говорится в сообщении.

Свои проекты на форуме представили 2 400 детей, из которых в финал вышли несколько команд. Победителям пообещали приз до 3 миллионов рублей, однако деньги участники пока не получили, сообщает Mash.

Ранее был назван размер гонорара Водонаевой за участие в шоу Малахова.