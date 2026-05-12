Опубликовано 12 мая 2026, 07:15
Раскрыт самый популярный возраст для свадьбы среди москвичей
В 2026 году жители Москвы чаще всего вступают в брак в возрасте от 23 до 30 лет.
С начала 2026 года москвичи чаще всего вступали в брак в возрасте между 23 и 30 годами. Об этом сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева, ее цитирует ТАСС.
«Чаще всего браки в столице заключаются в возрасте от 23 до 30 лет», — рассказала Уханева.
При этом девушки чаще всего выходят замуж в возрасте от 23 до 28 лет, а мужчины — от 25 до 30 лет. Больше всего браков с начала года заключено между 23-летними женихами и невестами.
