Раскрыт способ «оздоровить» новогоднее застолье

Способ «оздоровить» новогоднее застолье в интервью «Мосленте» раскрыла главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. В первую очередь она рекомендует обратить внимание на количество пищи, которое вы собираетесь съесть.

«К сожалению, хорошего много бывает! Избыточное потребление пищи неизбежно приводит не только к возникновению тяжести в животе и проблемам с пищеварением, но в отдаленной перспективе и к увеличению жировой массы тела, ожирению и развитию связанных с ним заболеваний», — сказала она.

Кроме того, по ее словам, необходимо, чтобы рацион был сбалансирован по составу и содержал все необходимые для организма пищевые вещества — белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества.

При этом полностью отказываться от новогодних застолий диетолог не рекомендует, однако следует уменьшить порции и количество блюд с высоким содержанием жиров, соли, майонеза, колбас и сахара.

Ранее рекомендации тем, кто может переесть в новогоднюю ночь, дала врач-диетолог Татьяна Мещерякова. Она предупредила, что самое вредное для здоровья после обильной новогодней трапезы — резкий переход на голод или низкокалорийную диету.