Раскрыта главная проблема инженеров в России

Главной проблемой российских инженеров оказалось стеснение. Об этом «Мосленте» рассказал гендиректор компании «Корпорация роботов» и один из создателей самой масштабной выставки достижений робототехники в России Робостанция на ВДНХ Артур Зархи.

«Самая большая проблема в России — мы слишком скромные. У нас есть люди, которые своими руками создают отличных роботов, а потом эти машины пылятся у них в гараже. Такой инженер говорит: нет, ничего не выйдет. При мне это происходило неоднократно. Человек просто стесняется, и это нам мешает продвигать инженерную профессию», — сказал Зархи.

Эксперт отметил, что такие варианты в большинстве своем непромышленные, но стоит вложить деньги и разрекламировать разработку — выйдет отличный товар.

При чем такая черта свойственна не только инженерам. По словам Зархи, в нашей стране много в каких сферах встречается такая неконструктивная скромность.

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