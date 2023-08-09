Названа причина повального увлечения москвичей умными колонками

Москвичи стали использовать умные колонки в качестве психолога или приятного собеседника. Об этом «Мосленте» рассказал гендиректор компании «Корпорация роботов» и один из создателей проекта «Робостанция» на ВДНХ Артур Зархи.

«А есть еще голосовой помощник, например Алиса. Это уже история про психологию. Люди готовы делиться с роботом какими-то своими историями. Пользователи общаются с Алисой, а не только дают ей какие-то простые задачи. И она уже нужна им, как психолог или приятный собеседник», — сказал специалист.

По словам Зархи, робот хороший и вежливый слушатель. При общении с ним никакого конфликта не возникает. Люди стали доверять умным колонкам. Они даже начали делиться с ними личными проблемами, отметил эксперт.

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