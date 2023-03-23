Раскрыта мошенническая схема с продажей военной амуниции в Москве

Военные стали жертвами мошеннической схемы в Москве. При попытке купить амуницию для армии их обманули на 260 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющей информации, 25-летний командир взвода решил заказать военное обмундирование в некоем Telegram-канале, ссылку на который он нашел в интернете. За бронежилеты китайского производства, жгуты и аптечки менеджеру «магазина» военный заплатил 260 тысяч рублей. После того как аферист получил деньги, он сообщил покупателю, что товары можно будет забрать со склада рынка «Садовод».

Приехавшие место военные заказов в указанном месте не обнаружили, а продавец перестал выходить на связь. Работники рынка также сообщили, что такого человека не знают. Потерпевший написал заявление в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее стало известно, что в Подмосковье мошенники при обзвоне жертв попали на майора полиции.