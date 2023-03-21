В Подмосковье мошенники при обзвоне жертв попали на майора полиции

В Подмосковье мошенники при обзвоне потенциальных жертв попали на майора полиции, сообщает «МВД Медиа».

Телефонные аферисты работали по одной из своих стандартных схем: обзванивали россиян, представлялись их знакомыми, просили о помощи в беде. Но один из разговоров пошел не по плану: правонарушители набрали телефонный номер сотрудницы правоохранительных органов.

Майор полиции поняла, что разговаривает с мошенниками, и решила подыграть им. Она выполнила все полученные «инструкции», чтобы поймать преступников с поличным, однако на месте удалось задержать только курьеров. Им предписали невыезд из города и надлежащее поведение. Ведется расследование, направленное на установление всех участников схемы.

Ранее была раскрыта схема телефонных мошенников. Злоумышленники позвонили пенсионерке и убедили ее в том, что ее дочь попала в беду.