Раскрыта опасность необработанных инструментов в салонах красоты

Основную опасность необработанных инструментом в салонах красоты и у мастеров на дому раскрыла в беседе с «Мослентой» подолог и владелица салона красоты TWEE TON Олеся Силакова.

«Пренебрежительное отношение к санитарным нормам, отсутствие стерилизующего оборудования и спецодежды, ржавые ножницы, щипчики и игнорирование антибактериальных средств порой приводят к катастрофе. Необработанные инструменты способны занести инфекцию от случайного предшественника, вызвать серьезные заболевания глаз, кожных покровов, ногтей, воспаление волосяных луковиц или слизистых, отеки, а также передать бактериальные, вирусные и грибковые инфекции», — пояснила она.

Кроме того, необработанный инструмент способен вызвать аллергическую реакцию, в том числе и отек Квинке. Как правило, всему виной химические вещества и промышленные аллергены.

Силакова добавила, что, например, недостаточно обработанные ножницы парикмахера могут содержать частички геля и лака, из-за чего срез волос будет неровным, неплавным. А из-за повреждений кончики быстро станут посеченными.

Грязный пинцет не сможет аккуратно приклеить пучки ресниц, пилочка — отшлифовать ногти, кисточка — добиться нужного оттенка волос, пояснила эксперт.

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