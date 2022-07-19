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Названы самые распространенные на российских курортах инфекции

Названы самые распространенные на российских курортах инфекции
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Самыми распространенными инфекциями на российских курортах стали ротавирус, гепатит А и золотистый стафилококк. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» врачи-инфекционисты.

«На первом месте по частоте заражений среди подстерегающих российских путешественников болезней находится ротавирусная инфекция (РВИ)», — сообщает издание со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

Второй по частоте заражения опасной инфекцией медики назвали вирусный гепатит А (болезнь Боткина) — инфекционное заболевание печени с интоксикацией и желтухой.

На третьем месте оказался золотистый стафилококк. «Он может размножаться в просроченных продуктах питания, таких как заправленные салаты, которые хранятся длительное время с яичной заправкой, майонезным соусом, кисло-молочными продуктами. Обычно в такие продукты стафилококк попадает с необработанных рук повара», — рассказал изданию доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ, врач-инфекционист Иван Коновалов.

Ранее была названа наиболее распространенная причина смерти россиян.

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